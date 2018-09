महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर आयोजित दही हांडी के एक कार्यक्रम में दिए एक बयान के कारण बीजेपी विधायक राम कदम विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर के बीजेपी विधायक राम कदम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह शादी के लिए लड़की का अपहरण कर लेने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दही हांडी के एक कार्यक्रम के दौरान राम कदम वहां मौजूद युवकों से उनकी पसंद की लड़की की शादी करवाने का वादा कर रहे हैं। वह यह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई युवक किसी लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और वह लड़की उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, तो विधायक उस लड़की का अपहरण करवाकर युवक से उसकी शादी करवाएंगे।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो मुंबई में सोमवार (03 सितंबर) की शाम को आयोजित हुए दही हांडी कार्यक्रम का है। इस वीडियो में विधायक कहते हैं, ‘आपको जो भी काम हो मुझसे, प्लीज कॉल कर लेना। अगर आप कॉल करके ये कहते हैं कि सर मैंने एक लड़की को प्रपोज किया है, लेकिन वह मना कर रही है, मेरी मदद कीजिए… मैं आपकी 100 फीसदी मदद करूंगा। आपको सबसे पहले अपने माता-पिता को मेरे सामने लाना होगा, अगर वे लोग उस लड़की को पसंद करते हैं तो मैं उसको अगवा करूंगा और उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब मेरा नंबर लो।’

Dear @Dev_Fadnavis

Congratulations on the new job you have given your MLAs of abducting girls.

Is it national policy for @BJP4India ?

MLA Ram Kadam offers to abduct girls for boys. He even offers hotline number for it. https://t.co/IdcuDrKDyo

— Preeti Sharma Menon (@PreetiSMenon) September 4, 2018