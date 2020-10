भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे एनसीपी में शामिल होंगे। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि मुझे सूचित किया गया है कि भाजपा नेता एकनाथ खडसे ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हमने उसे एनसीपी में प्रवेश देने का फैसला किया है। उन्हें शुक्रवार को औपचारिक रूप से एनसीपी में शामिल किया जाएगा।

पाटिल ने कहा कि एकनाथ खडसे ने वर्षों से महाराष्ट्र में भाजपा को बढ़ाने में मदद की। उनके आने से एनसीपी को राज्य में मजबूती मिलेगी। इससे पहले भाजपा नेता एकनाथ खडसे ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। खडसे ने लिखा कि वह व्यक्तिगत कारणों से यह इस्तीफा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 2016 में तत्कालीन भाजपा सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने बाद से ही खडसे नाराज चल रहे थे।

खडसे ने बुधवार को कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने चार साल मानसिक तनाव में गुजारे। मैंने अपने भाषणों में बार-बार कहा कि आप मुझे पार्टी से बाहर कर रहे हैं। मुझे भाजपा छोड़ने का दुख है लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की गई।

Eknath Khadse sends resignation to BJP’s Maharashtra president Chandrakant Patil.

“I am resigning from the primary membership of BJP due to personal reasons,” it reads. https://t.co/4fLbos0ukm pic.twitter.com/ELf3rPzNtv

— ANI (@ANI) October 21, 2020