केरल ट्रेन अग्निकांड का आरोपी रत्नागिरी से गिरफ्तार, महाराष्ट्र ATS के सामने कबूला अपराध

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले को दबोच लिया गया है।

केरल ट्रेन अग्निकांड का आरोपी गिरफ्तार (Source- PTI)

महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के सहयोग से केरल में ट्रेन में लगी आग के सिलसिले में पुलिस द्वारा वांछित एक व्यक्ति को मंगलवार देर रात रत्नागिरी से हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि शारुख सैफी को रत्नागिरी के एक रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया था। महाराष्ट्र एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमने केंद्रीय खुफिया एजेंसी द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी के आधार पर उसे हिरासत में लिया है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हम उसे केरल पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया में हैं।” रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को कहा शुक्रिया केरल के कोझिकोड में ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगाकर तीन लोगों की जान लेने वाले शख्स को महाराष्ट्र एटीएस ने पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी की कस्टडी लेने के लिए केरल पुलिस की एक टीम भी रत्नागिरी पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम शाहरुख सैफी है। घटना पर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले को दबोच लिया गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और आरपीएफ-एनआईए का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आरोपी को इतनी जल्दी पकड़ लिया। एक दिन पहले शाहरुख की लोकेशन रत्नागिरी में ट्रेस हुई थी। वह सिर पर लगी चोट का इलाज कराने के लिए रत्नागिरी सिविल अस्पताल गया था। दरअसल, केरल में ट्रेन की बोगी को आग लगाने के बाद नीचे उतरते वक्त गिरने के कारण वह घायल हो गया था। हालांकि, शाहरुख इलाज कराए बिना ही अस्पताल से भाग गया था। दरअसल, केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन के अंदर यात्रियों पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगाने का मामला 2 अप्रैल 2023 की रात सामने आया था। आरोपी का सह यात्रियों से सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद उसने केमिकल से भरी बोतल फेंककर आग लगा दी थी। https://www.jansatta.com/blank.html

