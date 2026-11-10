दिवाली बीत जाने के बाद दिल्ली-एनसीआर के पॉल्यूशन लेवल की चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन प्रदूषण से हालात सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी खराब हुए हैं। महाराष्ट्र के 13 शहर दिवाली के अगले दिन गैस चैंबर बन गए। दिवाली के अगले दिन मुंबई के पॉल्यूशन लेवल की चर्चा खूब हुई थी,लेकिन महाराष्ट्र के 13 शहर ऐसे थे जहां मुंबई से कहीं ज्यादा प्रदूषण ‘बहुत खराब’ श्रेणी में चला गया था।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पिंपरी चिंचवाड़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार चला गया था, जबकि पुणे में भी AQI का स्तर पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना अधिक था। 9 नवंबर को महाराष्ट्र के 13 शहरों में पॉल्यूशन का स्तर ‘खराब’ या ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया था।

महाराष्ट्र के 9 जिले ‘खराब’ श्रेणी में रहे

दिवाली के अगले दिन मुंबई की चर्चा तो हर कोई कर रहा था, लेकिन राज्य के अन्य जिलों में भी हालात अच्छे नहीं थे। इस साल के 10 सबसे अधिक प्रभावित शहरों में सबसे अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स पिंपरी चिंचवाड़ का था जहां AQI 301 दर्ज हुआ था। यहां का पॉल्यूशन स्तर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहा। इसके अलावा अन्य 9 जिलों में प्रदूषण का स्तर ‘खराब’ श्रेणी में रहा। हर जिले में AQI 200-301 के बीच रहा। वहीं मुंबई का AQI 150 के आसपास था जो कि ‘मॉडरेट’ श्रेणी में था।

दिवाली के अगले दिन महाराष्ट्र के टॉप 10 सबसे प्रदूषित जिले (पिछले साल की तुलना में)

रैंक शहर का नाम AQI (9 नवंबर 2026) AQI (22 अक्टूबर 2025) 1 पिंपरी-चिंचवड़ 301 154 2 नांदेड़ 296 216 3 पुणे 288 115 4 मालेगांव 273 123 5 नागपुर 268 167 6 जालना 266 167 7 परभणी 246 172 8 जलगांव 243 137 9 नासिक 234 158 10 अकोला 230 109

पिछले साल की तुलना में यह कितना बुरा है?

जब आप इस साल के आंकड़ों की तुलना पिछले साल के आंकड़ों से करेंगे तो पता चलेगा कि स्थिति कितनी चौंकाने वाली थी। दस सबसे अधिक प्रभावित शहरों में पिछले साल 22 अक्टूबर, यानी दिवाली के अगले दिन की तुलना में लेवल अधिक दिखा। पुणे का AQI 115 से बढ़कर 288 हो गया, मालेगांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स 123 से बढ़कर 273 हो गया, अकोला 109 से बढ़कर 230 हो गया और पिंपरी चिंचवाड़ 154 से बढ़कर 301 हो गया। नांदेड़ जिला जो पिछले साल पहले से ही 216 पर संघर्ष कर रहा था, उसमें लगभग 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।