UP News: जमीन हड़पने के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को ED ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी हो रही पूछताछ

Mukhtar Ansari: ED ने पूछताछ के लिए मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी करा लिया है।

माफिया मुख्तार अंसारी (फोटो सोर्स- एक्सप्रेस आर्काईव)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram