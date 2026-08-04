बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मदरसा शिक्षा प्रणाली पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कुछ संस्थान जिहादी पैदा करने वाले कारखाने बन गए हैं। उनके इस बयान पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मदरसा तो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है।

पत्रकारों से बातचीत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, या भारत का हो मदरसा तो वास्तव में अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है।”

तस्लीमा नसरीन ने क्या कहा था?

बता दें कि कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तस्लीमा नसरीन ने आरोप लगाया कि कई मदरसे पर्याप्त सरकारी निगरानी के बिना चल रहे हैं और दावा किया कि कुछ संस्थानों में गैर-मुसलमानों के प्रति नफरत सिखाई जाती है। उन्होंने कहा, “कई मामलों में, मदरसों में उग्रवादियों को पाला-पोसा जाता है। कुछ मदरसे ‘जिहादी’ पैदा करने की फैक्ट्रियां बन गए हैं। ऐसे संस्थानों में बाल शोषण के मामले सामने आए हैं। मेरी राय में, मदरसों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। रेप की घटनाएं भी सामने आई हैं।”

Lucknow, Uttar Pradesh: On author Taslima Nasrin's statement about madrasas in Bangladesh, Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya, , says, "Whether a madrasa is in Bangladesh, Pakistan, or India, if one looks at the reality, madrasas are, in effect, undeclared factories… pic.twitter.com/7LYDlsppF4 — IANS (@ians_india) August 2, 2026

नसरीन ने एजुकेशन सिस्टम में सुधार पर दिया जोर

नसरीन ने कहा कि केवल सजा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। नसरीन ने आगे आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से सरकारें मदरसों को ठीक से रेगुलेट करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा, “अधिकांश मामलों में, इन मदरसों पर सरकार का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। हर सरकार वोटों के लिए धार्मिक कट्टरपंथियों से समझौता करती है। यही कारण है कि ऐसे संस्थानों में ‘जिहादी’ पैदा होते हैं। सभी मदरसों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है।”

नसरीन ने बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरवाद के बढ़ते प्रभाव की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि चरमपंथी ताकतें अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा, “अब हमारे सामने जमात-ए-इस्लामी विपक्षी दल के रूप में है। यह महिलाओं की समानता के खिलाफ है और शरिया कानून लागू करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जीवित नहीं रह पाएगा। बांग्लादेश अंधकार की ओर बढ़ रहा है। बांग्लादेश को सभ्य बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है।”

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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी(सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को दावा किया था कि सपा में एक बड़े विभाजन की संभावना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। वहीं, दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के इस दावे को खारिज कर दिया। अब बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि सपा में जल्द फूट पड़ने वाली है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…