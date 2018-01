मध्य प्रदेश: स्कूल में ‘घूमर’ गाने पर हो रहा था डांस, करणी सेना ने काटा बवाल

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत करने और 300 कट के साथ रीलीज़ होने के बाद भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से सामने आया है। यहां फिल्‍म का गाने ‘घूमर’ चलाए जाने के विरोध में करणी सेना द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि करणी सेना सहित अन्‍य संगठन देश अलग-अलग हिस्‍सों में इसका अभी भी विरोध कर रहे हैं। सोमवार को हुआ ये कि रतलाम के जौरा में सेंट पॉल कॉन्‍वेंट स्‍कूल में ‘घूमर…’ गाने पर बच्‍चे डांस परफॉर्म कर रहे थे, इसी दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने गाने का विरोध करते हुए उत्‍पात मचाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ दी और साउंड सिस्‍टम को तहस-नहस कर दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

#MadhyaPradesh: A school allegedly vandalised by Karni Sena after students performed on song 'Ghoomar' from #Padmaavat during their annual function earlier today in Ratlam's Jaora, 1 student injured. Police reached the spot later. pic.twitter.com/ZuQ6K42Yuv

