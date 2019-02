मध्य प्रदेश में शनिवार को एक पुलिस कांस्टेबल ने एक घायल शख्स को कंधे पर लादकर एक किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर उसकी जान बचा ली। मामला होशंगाबाद जिले के शिवपुर थाना क्षेत्र का है। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल में तैनात पूनमचंद बिल्लौर के पास करीब सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर सूचना आई कि शिवपुर रेलवे स्टेशन के नजदीकी रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन से एक शख्स गिर गया है।इसके बाद पूनम बिल्लौर और राहुल साकल्ले घटनास्थल पर पहुंचे। रास्ता ठीक नहीं होने के कारण घायल शख्स तक गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी जिसके बाद पूनम ने उस शख्स को कंधे पर उठाया और एक किलोमीटर से ज्यादा की दूर तय कर शख्स को चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई ।

घायल शख्स का नाम अजीत है और वह 20 वर्ष का है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान बिल्लौर ने कहा कि अजीत दर्द से कराह रहा था और खून भी निकल रहा था। उस उठाकर अस्पताल ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक समय मुझे ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जाना पड़ा क्योंकि वहां से ट्रेन गुजर रही थी। पूनम ने बताया कि इस दौरान उनकी मदद राहुल ने भी की। हालांकि पूनम ने ही उसे कंधे पर उठाकर दूसरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया था।

Watch: MP police constable carries man who fell off train on shoulder, saves life pic.twitter.com/4t1yw3QzD9

— The Indian Express (@IndianExpress) February 23, 2019