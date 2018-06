मध्‍य प्रदेश में बिजली विभाग के एक कर्मचारी को धमकाते भारतीय जनता पार्टी के नेता का वीडियो वायरल हे गया है। अशोकनगर जिले के इसागढ़ में बीजेपी नेता जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी ने बकाया बिल वसूलने आए कर्मचारी के साथ अभद्रता की। नेता एक समय तो गुस्‍सा कर उस कर्मचारी का ‘मुंह काला’ करवाने के बाद ‘जूतों से पिटाई’ तक की बात कह जाते हैं। समाचार एजंसी एएनआई से मिले 32 सेकेंड के इस वीडियो में कर्मचारी साफ-साफ रघुवंशी को बताता है कि 4 लाख रुपये बकाया हैं। इसपर बीजेपी नेता भड़क जाते हैं और कर्मचारी को खरी-खोटी सुनाने लगते हैं।

वीडियो में रघुवंशी चिल्‍लाते हुए कहते हैं, ”हमें मालूम है कि बकाया है कि इस तपती हुई धूप में हम पानी से वंचित नहीं कर सकते। आप सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। सरकार को मिटाना चाहते हैं आप?” इस पर कर्मचारी उन्‍हें टोकते हुए सरकार के फैसले की जानकारी देता है कि 20 प्रतिशत जमा करके आप बिजली चालू करवा सकते हैं तो नेता कहते हैं, ”तुम्‍हें रहना है कि नहीं(इस तैनाती पर), ये बताओ तुम?”

कर्मचारी बिना दबाव में आए कहता है, ”मुझे नहीं रहना है।” इसपर बीजेपी नेता के तेवर और तल्‍ख हो जाते हैं। वे कहते हैं, ”नहीं रहना है तो मैं तेरा अभी हिसाब कर दूंगा। जो जवाब तूने दिया है मेरे को, मेरी दया पर तू रह रहा था यहां पर। नहीं तो कभी का काला मुंह कर देता मैं तेरा।” जब एक अन्‍य कर्मचारी नेताजी को भाषा पर संयत बरतने को कहता है तो वे उसपर भी तेवर दिखाते हैं, ”ऐसे ही करूंगा मैं तो जूता दूंगा साहब।”

#WATCH BJP leader Jagannath Singh Raghuvanshi gets into an argument with an employee of electricity department in Isagarh, says, 'I would have blacken your face & beaten you up with shoes' #MadhyaPradesh pic.twitter.com/7MksGQB82g

— ANI (@ANI) June 2, 2018