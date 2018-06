मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य गौ सुरक्षा बोर्ड के चेयरमैन स्वामी अखिलेश्वरानंद को तरक्की दी है। अब उन्हें राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होगा। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार (13 जून) को लिया है। इससे पहले स्वामी अखिलेश्वरानंद के पास राज्य मंत्री का दर्जा था। सूत्रों के मुताबिक, स्वामी अखिलेश्वरानंद ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी जताई थी।

स्वामी इस बात से कथित तौर पर नाराज थे कि बिना उनकी अनुमति लिए दो अन्‍य धार्मिक चेहरों को राज्यमंत्री का पद दे दिया गया। स्‍वामी अखिलेश्‍वरानंद के अनुसार दोनाेें ही नामों यानी कंप्‍यूटर बाबा और योगेन्‍द्र महंत की छवि समाज में विवादित हैै। स्वामी अखिलेश्वरानंद के अलावा कंप्यूटर बाबा और योगेन्द्र महंत को भी ये दर्जा दिया गया था, जो इस पैनल के सदस्य थे।

