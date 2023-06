Madhya Pradesh: जानिए कौन हैं कथावाचक ऋचा गोस्वामी, जिनके दम पर कांग्रेस खेल रही हिंदुत्व का कार्ड

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राज्य की सभी 230 विधानसभाओं में सुंदरकांड और भगवदगीता का पाठ कराने का फैसला किया है।

कथावाचक ऋचा गोस्वामी (Source- Indian Express)

मध्य प्रदेश चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की राह पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व के फॉर्मूले को अपनाते हुए राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड और भगवदगीता पाठ कराने जा रही है। यह साल 2023 के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत है जहां कथावाचक ऋचा गोस्वामी कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक हैं। 230 विधानसभाओं में 108 सुंदरकांड के पाठ कांग्रेस की धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी ने बताया कि हम 230 विधानसभाओं में 108 सुंदरकांड के पाठ करेंगे। इसके साथ ही बड़े स्थानों पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। इसके अलावा शिवपुराण का आयोजन भी किया जाएगा। 32 वर्षीय ऋचा गोस्वामी का कहना है कि मेरा काम लोगों से वोट मांगना नहीं बल्कि रासलीला और भागवद कथा को राज्य के हर क्षेत्र में लाना है। कांग्रेस धर्म में विश्वास करती है दिखावे में नहीं- ऋचा गोस्वामी हाल ही में, जब कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना के हिस्से के रूप में महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता के साथ-साथ एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था तो ऋचा गोस्वामी ने रामायण के सुंदरकांड के पाठ के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऋचा ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, “लोग कहते हैं कि कांग्रेस धर्म में विश्वास नहीं करती है। मैं पार्टी के नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जानती हूं, वे धर्म में विश्वास करते हैं लेकिन उन्होंने इसे दिखाने में कभी विश्वास नहीं किया है।” वह कहती हैं कि अब कांग्रेस में एक धार्मिक जागृति है और मेरा काम लोगों को इस बारे में समझाना और हिंदुत्व के समर्थक होने का दावा करने वालों को बेनकाब करना है। ऋचा ने 5 साल की उम्र में सीखना शुरू कर दिया था कथा पाठ मूल रूप से इंदौर की रहने वाली ऋचा गोस्वामी अमरकंटक में अपने परिवार के एक आश्रम में बड़े हुईं। उनके पिता संस्कृत व्याकरण के शिक्षक हैं और उनकी मां एक वकील हैं। ऋचा कहती हैं कि कम उम्र से ही उनका परिचय कथावाचकों से हो गया था, जिन्हें उनके पिता ने अमरेश्वर महादेव मंदिर में प्रवचन देते हुए प्रशिक्षित किया था। ऋचा गोस्वामी कहती हैं कि 5 साल की उम्र तक उन्होंने कथा पाठ सीखना शुरू कर दिया था और 10 साल की उम्र तक उनमें से कम से कम सौ में विशेषज्ञ थीं। ऋचा का कहना है कि एक इंजीनियर बनने की महत्वाकांक्षा के साथ 12 वीं कक्षा तक विज्ञान की छात्रा होने के बावजूद, उन्होंने आखिरकार अपने परिवार की इच्छा के अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का फैसला किया। Also Read ‘कर्नाटक में 136… मध्य प्रदेश में जीतेंगे 150’, राहुल गांधी का दावा, कमलनाथ के सवाल पर दिया ये जवाब YouTube चैनल के जरिए करती हैं भाजपा पर अटैक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद ऋचा गोस्वामी ने 650 से अधिक उपदेश देने का दावा किया है और साल 2022 में सीधे 108 घंटे श्रीमद देवी भागवत महापुराण का पाठ करने का रिकॉर्ड बनाया। ऋचा अब अपने YouTube चैनल का उपयोग भाजपा पर हमला बोलने के लिए करती हैं। वह उन्हें अंध भक्त कहती हैं जो उनके महत्व के बारे में जाने बिना अनुष्ठानों का पालन करते हैं और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले गुंडे कहती हैं। ऋचा सवाल करती हैं कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने गौरक्षा के लिए क्या किया है। हम हिंदू-मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं करते ऋचा गोस्वामी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हिंदू धर्म का मतलब यह नहीं है कि आप एक छड़ी उठाएं और लोगों को सिर्फ इसलिए पीटना शुरू कर दें क्योंकि वे आपसे सहमत नहीं हैं। हिंदू धर्म से पहले वैदिक सनातन धर्म था। हम सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं। हम हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। मैं महात्मा गांधी की विचारधारा में विश्वास करती हूं और लोगों को यह संदेश देना चाहती हूं कि यह कांग्रेस की विचारधारा है।”

