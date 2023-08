MP Election: चुनावी मौसम में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, 3 मंत्रियों ने ली शपथ, क्या हैं इस दांव से सियासी मायने?

राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Image: Facebook)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार सुबह तीन मंत्रियों को शामिल कर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 8:45 बजे आयोजित हुआ। जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उसमें ब्राह्मण नेता और विंध्य क्षेत्र के रीवा से विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और महाकोशल क्षेत्र के बालाघाट से विधायक और एमपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन तथा खरगापुर से विधायक राहुल लोधी के नाम शामिल हैं। भोपाल में राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने तीनों विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, “हम निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी विकास कार्य और जन कल्याण योजनाएं नीचे तक पहुंचे…पार्टी के सभी अनुरोधों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे…।”

