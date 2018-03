वीडियो: परीक्षा में चोरी के लिए लड़कों को चिट पहुंचा रहा था सिपाही, कैमरे में हुआ कैद

देशभर में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और कई राज्यों से परीक्षाओं में नकल के मामले भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पुलिसकर्मी छात्रों को नकल कराते हुए कैमरे में कैद हुआ है। यह मामला बैतूल के एक स्कूल का है, जहां पर एक पुलिसकर्मी परीक्षा दे रहे लड़कों को चिट देते हुआ पाया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। टाइम्स नाउ के अनुसार, इस वीडियो को स्थानीय लोगों ने बनाया है।

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस कक्षा में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, एक पुलिसकर्मी उसकी खिड़की से छात्रों को नकल की पर्चियां पकड़ा रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी के हाथों में सफेद कागज देखे जा सकते हैं, जिन्हें वह एक-एक कर खिड़की से अंदर छात्रों को देता दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी की इस हरकत को देखकर राज्य का शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं।

#BREAKING On tape: Cop helps students cheat | M.P cop shames the Khakhi | Shocker from M.P’s Betul | Locals expose blatant cheating | Probe launched into incident pic.twitter.com/lrlEF0Eflg

— TIMES NOW (@TimesNow) March 14, 2018