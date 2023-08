Madhya Pradesh: महिला कांस्टेबल करवाएगी लिंग परिवर्तन, सरकार ने दी इजाजत

Madhya Pradesh पुलिस की महिला कांस्टेबल को जेंडर चेंज कराने की अनुमति मिल गई है।

मध्य प्रदेश पुलिस की महिला कांस्टेबल को जेंडर चेंज करवाने की इजाजत मिल गई है (Image- MP Police)

Madhya Pradesh Police: मध्यप्रदेश पुलिस की एक महिला कांस्टेबल को राज्य सरकार ने लिंग परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति मिल गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजेश राजोरा ने मीडिया को बताया कि रतलाम जिले में तैनात दीपिका कोठारी लिंग परिवर्तन की अनुमति पाने वाली राज्य की दूसरी महिला कांस्टेबल बन गईं है। प्रदेश के गृह विभाग ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि कोठारी को ‘लिंग पहचान विकार’ है और उन्हें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए लिंग परिवर्तन की अनुमति देने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं। इस मामले में कानूनी विभाग की राय लेने और उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर अनुमति दी गई थी। आदेश में कहा गया है कि लिंग परिवर्तन के बाद आरक्षक विशेष रूप से महिला कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों का लाभ नहीं उठा पाएगा। अधिकारियों ने कहा कि 2021 में, आरती यादव नाम की एक अन्य महिला आरक्षक ने भी इसी तरह की अनुमति प्राप्त की थी। ग्वालियर: गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाश ने की गोलीबारी, पुलिसकर्मी घायल मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में एक बदमाश ने उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे दो पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी, जिससे इसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि घटना सोमवार रात हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में हुई। Also Read नर्स बनते ही बदल गए बीवी के इरादे, पति से बोली- मेरी जिन्दगी में कोई और आ गया, तुम दूसरी देख लो पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि एक गुप्त सूचना के बाद कांस्टेबल कपिल और वकील को फरार बदमाश पवन जाटव को पकड़ने के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि जब पुलिसकर्मियों ने पवन को पकड़ने की कोशिश की तो उसने उन पर बंदूक से गोली चला दी। गोली कांस्टेबल कपिल के पेट में गोली लगी है। अधिकारी ने बताया कि घायल होने के बाद भी कपिल और दूसरा कांस्टेबल अपराधी को पकड़े रहे और इसी बीच पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। (इनपुट- PTI/भाषा)

