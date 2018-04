मध्य प्रदेश: शिवराज सिंह चौहान के ‘राष्ट्र निर्माता’ पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में पिला रहे पानी

मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों को मंडला में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान विशिष्ट अतिथियों को पानी और भोजन परोसने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने उन्हें विशेष आईडी कार्ड दिया है। इस कार्ड पर ‘भोजन-व्यवस्था’ लिखा हुआ है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने शिक्षकों को ‘राष्ट्र निर्माता’ का ऊंचा दर्जा दे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (24 अप्रैल) को मंडला जिले के रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन और तीन दिवसीय आदि उत्सव की शुरुआत करने पहुंचे थे। इस दौरान खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 145 शिक्षकों को आदेश जारी किया है। इनमें से 73 ‘वरिष्ठ अध्यापक’ हैं। इस शिक्षकों को कार्यक्रम के दौरान वीआईपी अतिथियों को नाश्ता बांटने का जिम्मा दिया गया था। इस आदेश के मुताबिक, “जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक अतिथियों के लिए भोजन और नाश्ते का इंतजाम खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा, पानी के पाउच और खाने की चीजों को बांटने का काम शिक्षकों द्वारा किया जाएगा जिनके नाम यहां दिये गये हैं।”

PM @narendramodi along with CM @ChouhanShivraj is participating in #PanchayatiRajDay program in Mandla. #PMInMandla https://t.co/PnPi0dyRX4

— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) April 24, 2018