कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आइसक्रीम खाने गए तो एक बच्चा आ गया। फिर राहुल गांधी ने जो किया उसे देख मौके पर मौजूद सबके चेहरे खिल उठे। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से राहुल गांधी के इस काम का वीडियो ट्वीट किया है। 37 सेकेंड के इस वीडियो में राहुल गांधी एक आइक्रीम पार्लर में खड़े दिखाई देते हैं और जैसे ही आइक्रीम कप उन्हें सौंपा जाता है, वह पास में ही एक महिला के गोद में मौजूद बच्चे से कहते हैं, ”आइसक्रीम खाओगे?” यह कहते हुए राहुल अपनी चम्मच से बच्चे को आइक्रीम खिला देते हैं। बच्चे के प्रति राहुल गांधी के प्यार को देख लोग खुश हो जाते हैं। बता दें कि राहुल गांधी सोमवार (29 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। दिन में चुनावी कार्यक्रम और रोड शो में व्यस्त रहने के बाद शाम के वक्त वह इंदौर की ’56 शॉप’ नाम की एक मशहूर आइक्रीम की दुकान पर कुछ ठंडी मिठास का लुत्फ लेने पहुंचे थे। उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्य में प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे।

राहुल गांधी के दुकान पर पहुंचने पर लोगों की भीड़ भी उनके आसपास जमा हो गई थी। राहुल जैसे ही आइक्रीम का स्वाद लेने वाले होते हैं तभी बच्चे की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। वह मुड़ते हैं और झट से बच्चे को आइसक्रीम खिला देते हैं। बता दें का ऐसा पहला बार नहीं है जब चुनावी माहौल वाले राज्य में राहुल गांधी को आइसक्रीम खाते देखा गया हो, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय जब बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी प्रचार अभियान समाप्त हो गया था तब भी राहुल गांधी को एक मशहूर पार्लर पर आइक्रीम खाते हुए देखा गया था।

बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की और फिर हर-हर महादेव के जयकारों के बीच इंदौर में एक रोड शो किया। राहुल गांधी की शिव आराधना पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राहुल मंदिर जाकर अपने आपको शिव भक्त जताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर असफल करार दिया।

