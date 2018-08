मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने भी राजनीति की राह पकड़ ली है। इसके लिए उन्होंने अपने पिता के पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र बुधनी का चुनाव किया है। उन्होंने बुदनी में ऐलान किया कि इस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ेगी। कार्तिकेय ने अपने पिता की कही हुई बात को एक बार फिर से कहकर लोगों को हैरत में डाल दिया। उन्होंने दावा किया मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से 100 गुना अच्छी हैं।

वैसे बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2017 के अक्टूबर में अमेरिका का दौरा किया था। वहां से आकर उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि वॉशिंगटन की जिन सड़कों को उन्होंने देखा है, उनसे मध्य प्रदेश की सड़कें 100 गुना बेहतर हैं । उनके शब्द थे,” मैं चुनौती देता हूं कि मध्य प्रदेश की सड़के अमेरिका की सड़कों से 100 फीसदी बेहतर हैं। मैंने अमेरिका का दौरा किया और वहां की सड़कों को देखा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सड़कों का बड़ा जाल बिछाया है। ये सड़कें अमेरिका की सड़कों से काफी बेहतर हैं।” ये बातें उन्होंने सिहोर जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नसरुल्लागंज इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहीं।

Being the son of @chouhanShivraj u can say, we are common people, we don’t have enough knowledge about World , but at least I know the condition of US road. Their are only two possiblity either u have not gone to US or u have not seen MP.

— Nikesh kumar (@Nikeshk53596391) August 1, 2018