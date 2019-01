एमपी कैबिनेट ने कर्ज माफी को दी मंजूरी, 12 दिसंबर 2018 तक कर्ज लेने वालों को ही फायदा

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने वादे के अनुरूप किसानों की कर्ज माफी को मंजूरी दे दी है। कमलनाथ कैबिनेट की शनिवार को हुई पहली बैठक में कर्ज माफी औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि अब योजना का फायदा 12 दिसंबर 2018 के बीच कर्ज लेने वाले किसान भी उठा सकेंगे। जबकि पहले 31 मार्च 2018 तक लोन लेने वाले किसानों को योजना में शामिल किया गया था। योजना के तहत किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया गया है।

Bhopal, Madhya Pradesh: State Cabinet approves farmers loan waiver scheme. Loans of Rs. 2 lakhs taken by farmers will be waived off. Cut-off date has been set as 12 December 2018.

— ANI (@ANI) January 5, 2019