मध्य प्रदेश: ‘शिव राज’ पर धब्बा, भूख से तड़प- तड़पकर दो साल की मासूम की मौत

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भूख से मौत का मामला सामने आया है। एएनआई समाचार एजेंसी के मुताबिक एक मजदूर परिवार में भूख से तड़प-तड़प कर दो साल की बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची के पिता का आरोप है कि उसे काम पर से हटा दिया गया था, इसके अलावा उसे मजदूरी भी नहीं मिली थी जिसकी वजह से वो राशन नहीं खरीद सका। नतीजतन दो दिन भूखे रहने के बाद उसकी बेटी की मौत हो गई। जिला प्रशासन को जब इसकी भनक लगी तो आनन-फानन में एसडीएम मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 10 हजार रुपये की मदद दी। मौके पर मौजूद भिंड के एसडीएम संतोष तिवारी ने कहा कि उन्हें आज सुबह करीब 11 बजे इसकी जानकारी मिली कि एक परिवार पिछले दो दिनों से भूखा है। इसके बाद वो मौके पर पहुंचकर सबसे पहले भोजन की व्यवस्था कराई लेकिन बुखार से तप रही मासूम ने दोपहर तक दम तोड़ दिया।

प्रशासन ने मृतक बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस को मामले की छानबीन करने के निर्देश दिए गए हैं। बतौर एसडीएम आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।

We were told at 11 am that there's a family who has not had food since 2 days. We provided them food first of all. The girl already had fever & passed away in afternoon. Body was sent for postmortem. Police has been directed to take necessary actions: Santosh Tiwari,SDM Bhind pic.twitter.com/GUuhR9OL3m

