इंदौर में आठ महीने की बच्ची से बलात्कार की घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मौत की सजा देने के लिए एक बिल पास जाए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीएम चौहान ने दमोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 92 फीसदी मामलों में बच्चियों से रेप करने वाले अपराधी उन्हीं के परिवार से होते हैं। उन्होंने कहा, ‘खबर पढ़कर शॉक में हूं जब पता चला कि बच्ची के साथ उसी के पिता ने बलात्कार किया है।’

मुख्यमंत्री ने मामले में ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, ‘आज मन बहुत व्यथित है। इंदौर की घटना ने आत्मा को झकझोर दिया है। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य। समाज को अपने अंदर झांकने की जरुरत है। प्रशासन तुंरत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उसे जल्द से जल्द कड़ सजा मिले।’ बता दें कि कठुआ में नाबालिग बच्ची से धार्मिक स्थल पर गैंगरेप और बाद में उसकी हत्या, उन्नाव में नाबालिग से गैंगरेप के बाद केंद्र सरकार इस मामले में महत्वपूर्ण अध्यादेश ला सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बाल यौन अपराध निरोधक कानून में बदलाव का अध्यादेश ला सकती है। जिसमें 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। अभी के कानून के मुताबिक नाबालिग से रेप की सजा अधिकतम उम्र कैद और कम से कम सात साल है।

In 92% cases, minor daughters are raped by someone from their family. I went into shock after reading news that a minor girl is raped by her father. I urge you to pass a bill so that such rapists are hanged to death: #MadhyaPradesh CM Shivraj Singh Chouhan in Damoh (20.04.18) pic.twitter.com/jryzP8zT7Q

