मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगे एक एटीएम में एक परिवार को पर बंदूक तानकर लूट की वारदात सामने आई है। 24 जनवरी रात करीब 8.30 बजे हुई इस घटना में एक परिवार पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जैसे ही पैसे लेने पहुंचा एक युवक मुंह पर मास्क लगाए और हाथ में तमंचा लिए एटीएम के अंदर घुस गया। इस समय उस एटीएम में कोई गार्ड नहीं था। इसके बाद युवक ने आदमी पर तमंचा तान दिया लेकिन इससे बात ना बनते देख उसने पिता के साथ एटीएम के अंदर आई बच्ची पर तमंचा लगा दिया। इसके बाद पिता ने अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पैसा निकाला। ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करीब तीन मिनट लंबे इस वीडियो में पूरा परिवार साफ नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार के बारे में जानकारी जो मिली है उसके अनुसार इंदौर के इंदिरानगर के रहने वाले निर्मित पटेल अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वहां से गुजर रहे थे।

#WATCH Masked man looted money from a couple while holding their child at gunpoint at Punjab National Bank ATM in Indore at 8:30 pm on January 24 (CCTV footage) pic.twitter.com/I1DoeN3w1Q

— ANI (@ANI) January 31, 2018