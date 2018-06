मंदसौर की रेप पीड़िता बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश में एक साथ आवाज उठ रही है। जनप्रतिनिधि भी दरिंदे को सरेआम फांसी देने की मांग कर रहे हैं। विधायक उषा गुप्ता ने कहा कि ऐसे दरिंदे को चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। इस बीच इस गैंगरेप की इस घटना के दूसरे आरोपी आसिफ को भी पुलिस ने शुक्रवार (29जून) को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी की गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आया है वो काफी भयावह है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इरफान का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच अधिकारी ने कहा कि 24 साल का आसिफ और 20 साल का इरफान शराब के आदी थे। दोनों शराब पीते और स्थानीय पार्क में महिलाओं पर फब्तियां कसते। इस बार उन्होंने ऐसी बच्ची को शिकार बनाने की सोची जो शारीरिक रूप से कमजोर हो और विरोध ना सके। इन दरिंदों ने वारदात की प्लानिंग की और बच्ची की स्कूल के सामने मंडराते रहे। 27 जून की शाम को इन्होंने इन घृणित हरकत को अंजाम देने की सोची।

मंदसौर एसपी मनोज सिंह ने कहा कि आसिफ नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए था, उसे एक दूसरे बच्चे ने देखा था। एक सीसीटीवी फुटेज में इनफान नीले रंग का शर्ट पहने हुआ है। पुलिस के मुताबिक शाम को आसिफ स्कूल की गेट के आस-पास मंडराने लगा। जैसे ही उसे पीड़ित बच्ची दिखी उसने उसे चॉकलेट और बिस्किट दिया। इस दरिंदे ने कहा कि अगर वह उसके साथ चलेगी तो उसे और भी चीजें मिलेगी। इसके बाद बच्ची आसिफ के साथ चली गई। एक सुनसान जगह ले जाकर आसिफ ने बच्ची को इरफान को सौंप दिया। यहां पर इन दोनों दरिंदों ने 2 घंटे तक उसके साथ गैंगरेप किया।

Madhya Pradesh: BJP MLA Sudarshan asks the family of the 8-year-old alleged rape victim to thank BJP MP Sudhir Gupta for visiting them at a hospital in Indore to inquire about victim’s condition. (29.06.18) pic.twitter.com/MIxhbZH5N7

— ANI (@ANI) June 29, 2018