मंदसौर गैंगरेप: आरोपी की मां बोली- निर्दोष है मेरा बेटा, CBI जांच हो

मध्य प्रदेस के मंदसौर रेप कांड में दूसरे आरोपी आसिफ की मां अपने बेटे के बचाव में आ गई है। आसिफ की मां ने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। उन्होंने इस केस की सीबीआई जांच की मांग की है। आसिफ की मां ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “मेरा भरोसा है कि वह निर्दोष है, इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसे कठोर सजा दी जानी चाहिए।” बता दें कि पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों इरफान और आसिफ पिता जुल्फिकार मेव को गिरफ़्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि स्कूल से बच्ची को लाने आसिफ ही गया। आसिफ ने ही बच्ची को चॉकलेट और मिठाई का लालच दिया और बच्ची को अपने साथ लाया फिर उसे इरफान को सौंप दिया। आरोप है कि इसी दौरान झाड़ियों में दोनों दरिंदों ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस ने पहले इरफान को फिर उससे पूछताछ के आधार पर आसिफ को अरेस्ट किया था।

I trust he is innocent. A CBI inquiry should be conducted in the case. If he is found guilty he should be severely punished: Mother of the second accused in rape of an eight-year-old in Mandsaur. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/t1nyO3GCDM

