Coronavirus: सामाजिक दूरी बनाए रखने की सरकार की सलाह को नजरअंदाज करते हुए मध्य प्रदेश में रविवार (22 मार्च, 2020) की शाम ‘जनता कर्फ्यू’ के दौरान बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर एकत्र हुए। कोरोना वायरस से निपटने तथा अत्यावश्यक सेवाएं देने के काम में जुटे लोगों की सराहना के लिए ये लोग जमा हुए थे। सरकार लगातार लोगों को सलाह दे रही है कि घातक वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाना हर किसी के लिए आवश्यक है।

कुछ प्रत्यक्षर्दिशयों और सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों ने दो पहिया वाहन और कार में सवार होकर रविवार शाम इंदौर के रजवाड़ा इलाके में एक रैली निकाली। रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों के हाथों में तिरंगा था और इस नाजुक वक्त के दौरान कोरोना वायरस से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस और अन्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इन लोगों ने घंटियां और स्टील की थालियां बजाईं।

लोगों के अचानक उमड़े हुजूम के लिए पुलिस वाले तक तैयार नहीं थे लेकिन उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों को घर लौटने को कहा तथा उन्हें सूचित किया कि बड़ी संख्या में एकत्र होना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार (23 मार्च, 2020) को लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने की अपील करते हुए राज्य सरकारों से कहा कि वे नियमों और कानूनों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

Who will make them understand the importance of being at home and not on the streets to celebrate the janta curfew ?

What a shame !! #Indore#COVIDー19#JantaCurfewMarch22#JantaCurfewPledge pic.twitter.com/trfQNJPnEJ

— Manish Valvani (@valvanimanish) March 22, 2020