भारत बंद: जबरन दुकानें बंद कराते पकड़ाए बीजेपी विधायक, बोले- न करता तो पार्टी पकड़ खो देती

सोमवार को दलित संगठनों के भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश जल उठा। बंद के दौरान व्यापक हिंसा हुई। इसमें एमपी में ही कम से कम 6 लोगों की मौत हुई। सरकारी और निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। दलितों संगठनों ने एससी/एसटी कानून को कमजोर करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को बंद बुलाया था। इस दौरान मध्य प्रदेश के आगर में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर एक जनप्रितिनिधि ही बंद में शामिल थे और वह जबरन दुकानें बंद करवाते देखे गये। मध्य प्रदेश के आगर से बीजेपी विधायक गोपाल परमार बंद के दौरान दुकानें बंद करवा रहे थे। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया।

मध्य प्रदेश की आगर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 53 साल के गोपाल परमार ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने वहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके राजनीतिक विरोधी इस हालत का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, “अगर आप इस तरह की स्थिति में फंस जाते हैं तो क्या करते हैं? यदि मैं प्रदर्शनकारियों के साथ नहीं गया होता तो पार्टी यहां अपनी राजनीतिक पकड़ खो देती, क्योंकि मेरे राजनीतिक विरोधी मेरी इस हालत का फायदा उठाने के लिए तैयार थे।”

Gopal Parmar, BJP MLA from Agar, seen forcing shop owners to close their shops during protest over SC/ST Protection Act in Agar yesterday #BharatBandh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/aOubpB94F5

— ANI (@ANI) April 3, 2018