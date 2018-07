मंदसौर रेप: बीजेपी नेता का ऐलान- आरोपी का सिर काट लाने वाले को 5 लाख रुपये दूंगा

मंदसौर रेप पर लोगों के उबाल के बीच एमपी बीजेपी के नेता एक गैर जिम्मेदराना बयान दिया है। बीजेपी नेता संजीव मिश्रा आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी नेता संजीव मिश्रा ने कहा, “हमलोग आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग करते हैं, यदि कोर्ट या फिर प्रशासन इसे करने में समर्थ नहीं है, तो मैंने कहा है कि जो भी आरोपी का गर्दन काट कर सिर लाएगा उसे मैं पांच लाख रुपया दूंगा।” बीजेपी नेता ने कहा कि ये घटना उसे दिल्ली के निर्भया रेप की याद दिला रही है। बता दें कि इस घटना में 20 साल का इरफान और 24 साल का आसिफ आरोपी है। रेप की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ही फरार हो गये थे। पुलिस ने पहले इरफान को फिर आसिफ गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ जबर्दस्त गुस्सा देखने को मिला है। हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। बता दें कि रेप के बाद आरोपियों द्वारा की गई बर्बरता की वजह से बच्ची के नाजुक अंग फट गये थे। बच्ची को बचाने के डॉक्टरों की उसकी आंत काटनी पड़ी थी।

We demand capital punishment for the accused. If Court or administration is not capable of doing it, I have said I will give Rs. 5 Lakh to the person who beheads the accused and gets his head: Sanjeev Mishra, BJP on Mandsaur gang rape #MadhyaPradesh pic.twitter.com/VfZMijdtBH

— ANI (@ANI) July 1, 2018