Video: बाइक से टकराने के बाद धधक उठी बस, 4 लोगों की मौत

मध्य प्रदेश के धार में एक बस बाइक से टकरा गई। इसके बाद बस में आग लग गई। बस ने तेजी से आग पकड़ी और उसमें बैठे सभी यात्रियों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया। देखते ही देखते बस से आग की लपटें आसमान छूने लगीं। आपाधापी में कई लोग बस के अंदर ही फंस गये। इस हादसे में कई लोग झुलस गये हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक घटना में बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना आबादी से दूर किसी इलाके में हुई है, लिहाजा यहां पर आग बुझाने के लिए कोई मदद नहीं मिल सकी। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। धार पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस के लिए आश्चर्य का विषय यह है कि मात्र बाइक से टकराने के बाद बस में आग कैसे लग गई है। कुछ लोग घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं।

बताया जा रहा है कि बाहर मौसम गर्म होने की वजह से आग तेजी से फैली। बस से आग की लपटें आसमान में 20 फीट तक उठ रही थीं। हालांकि जैसे ही बस बाइक से टकराई कुछ ही सेंकेड के बाद उससे काला धुआं निकलने लगा। ऐसा कुछ सेकेंड तक होता रहा, कुछ ही देर बाद ये काला धुआं लाल लपटों में तब्दील हो चुका था। खैरियत ये रही कि तबतक सारे लोग बस से नीचे उतर चुके थे, हालांकि इस अफरा-तफरी में भी कई लोग झुलस गये।

