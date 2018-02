प्रेग्नेंट महिला को डिलिवरी के दौरान पैदल चलवाया, जमीन पर गिरकर मर गया नवजात

मध्यप्रदेश में बैतूल के जिला अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला को स्ट्रेचर के बजाए स्वास्थ्य कर्मी पैदल ही वार्ड ले जाने लगे, जिसके चलते प्रसव हो गया और फर्श पर गिरने से शिशु की मौत हो गई। महिला ने वहां मौजूद स्वास्थ्यर्किमयों से चलने में असमर्थता बताते हुए उनसे मांग की थी उसे स्ट्रेचर या व्हील चेयर में वार्ड में ले जाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उसे यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। बैतूल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एके बारंगा ने बताया, ‘घोड़ाडोंगरी निवासी नीलू वर्मा (25) अस्पताल में प्रसव कराने आई थी। प्रसव कक्ष तक पैदल चलते समय प्रसव होने और नवजात के फर्श पर गिरने का मामला सामने आया है।’

उन्होंने कहा, ‘प्रसव पीड़ा होने के बावजूद महिला को स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं करवाना और पैदल चलने के लिए विवश करना गंभीर लापरवाही है। पूरे मामले की जांच की जाएगी और जिस भी कर्मचारी की लापरवाही होगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’ बारंगा ने बताया कि शव पोस्टमॉर्टम कराने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा।

People react to the death of a newborn after a pregnant woman was denied a stretcher and made to walk to the ward #MedicalNegligence pic.twitter.com/MwoK5rFiSk

— TIMES NOW (@TimesNow) February 2, 2018