मेहरुन्निसा का आरोप- गोरक्षा का समर्थन करने पर ससुराल वालों ने पीटा, पीएम से की अपील

मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय गोरक्षक रक्षा वाहिनी की अध्यक्ष मेहरुन्निसा ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि वह गो सरंक्षक से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ससुराल वाले उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई से मेहरुन्निसा ने कहा कि उन्होंने तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाई तो ससुराल में इसके विरोध का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय गोरक्षक रक्षा वाहिनी की अध्यक्ष आगे कहती हैं कि वह अपने ऊपर हुए अत्याचार की शिकायत पिछले तीन महीनों से पुलिस विभाग में कर रही हैं लेकिन पुलिस सहयोग नहीं कर रही है।

मेहरुन्निसा ने मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दखल देने की अपील की है। मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

I was thrashed and abused by my in laws for being associated with cow protection&for speaking against triple talaq.Have been complaining for last 3 months but Police not cooperating,appeal for help from CM & PM: Mehrunnisa Khan,Madhya Pradesh President,Rashtriya Gau Raksha Vahini pic.twitter.com/41rquEAVGR

— ANI (@ANI) June 30, 2018