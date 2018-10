मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में कांग्रेस विधायक और कांग्रेस एक्टिंग प्रेसिडेंट जीतू पटवारी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होने की वजह से सुर्खियों बने हुए हैं। उनका वीडियो एमपी भाजपा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में कांग्रेस नेता कथित तौर पर ‘पार्टी (कांग्रेस) गई तेल लेने’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक मतदाताओं से कह रहे हैं कि ‘बस मेरी लाज रख लेना।’ दरअसल जीतू पटवारी सुबह की सैर के दौरान क्षेत्र के मतदाताओं से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने युवा और बुजुर्ग वर्ग से उन्हें वोट देने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस विधायक एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पैर छोकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान वह गलती से कह बैठे कि ‘आपको मेरी इज्ज्त रखनी है, लाज रखनी है, पार्टी गई तेल लेने।’ विधायक के इन्हीं शब्दों को किसी ने वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर दिया। खास बात यह कि वीडियो विधायक ने भी शेयर किया है।

#WATCH Congress MLA from Indore’s Rau,Jitu Patwari during door-to door campaigning in Indore, says, “Aapko meri izzat rakhni hai, Party gayi tel lene.” #MadhyaPradesh ( Source: Mobile footage) pic.twitter.com/ZIodfLdwEY

— ANI (@ANI) October 23, 2018