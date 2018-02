ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा लड़की को कराया था गिरफ्तार, अब कांग्रेस विधायक पर ही हुआ रेप का मुकदमा

मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। हेमंत कटारे वही विधायक हैं जिन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की छात्रा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। तब पुलिस ने पत्रकारिता की इस छात्रा को गिरफ्तार किया था। पर अब भोपाल पुलिस ने कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ ही रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। ब्लैकमेलिंग के इस केस में यू टर्न कई लोगों का हैरान कर रहा है। बता दें कि 24 जनवरी की शाम को भोपाल पुलिस ने पत्रकारिता की एक छात्रा को 5 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, तब हेमंत कटारे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवती उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रही है और दो करोड़ रुपये न देने पर उसने एक वीडियो वायरल करने की धमकी दी है। समझौता 25 लाख रुपये में हो गया है।पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले की जांच की और बुधवार की शाम को तय स्थान पर कटारे ने युवती को बुलाया और पांच लाख की रकम दी, तभी पुलिस ने उस युवती को गिरफ्तार कर लिया।

Bhopal: FIR in a rape case registered against Congress MLA Hemant Katare. Earlier Police had registered an FIR by Katare against the alleged victim who Katare claimed was blackmailing him #madhyapradesh

— ANI (@ANI) February 2, 2018