मंदसौर में रैली करने के लिए राहुल गांधी को पूरी करनी होंगी ये 19 शर्तें

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 6 जून को मंदसौर से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी अभियान शुरू करेंगे। खास बात यह है कि चुनाव अभियान की शुरुआत जिस शहर से की जाएगी वहां पिछले साल छह जून के दिन पुलिस गोलीबारी में पांच किसानों की मौत हो गई थी। इस हिसाब से जिस दिन मंदसौर में राहुल की रैली होगी उसी दिन मारे गए किसानों की पहली वर्षगांठ भी होगी। हालांकि जिला प्रशासन ने रैली की अनुमति 19 शर्तों के साथ दी है। पिछले साल भी राहुल गांधी को राज्य के नीमच में हिरासत में ले लिया गया था। तब वह पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों से मुलाकात के लिए मंदसौर जा रहे थे। इस साल राहुल गांधी के मंदसौर आने की जो शर्तें एसडीएम ने रखीं उसमें यह भी शामिल है कि कांग्रेस अध्यक्ष किसी भी तरह का उत्तेजक भाषण नहीं देंगे।

कार्यापाल अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग मल्हारगढ़ जिला- मंदसौर से जारी रैली के लिए अनुमति पत्र में कहा गया है कि आवेदक रैली स्थल पर सिर्फ 15 बाय 15 फीट के स्थान पर ही टेंट लगा सकेगा। डेजी पर प्रतिबंध होगा। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक सौहार्द बना रहे इसलिए किसी भी प्रकार से किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने वाले वाक्यों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। रैली में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो।

अनुमति प्रत्र में आगे लिखा गया, ‘पार्किंग, बिजली, पानी, फायर ब्रिगेड आदि की व्यवस्था संचालक की तरफ से की जाए। कार्यक्रम की सुरक्षा कमेटी द्वारा की जाए। सुरक्षा में तैनात सभी लोगों के फोन नंबर और नाम थाने में उपलब्ध कराए जाएं। यह अनुमति सिर्फ 6 जून, 2018 तक के लिए दी गई है। कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित ना हो इसके लिए यातायात का पालन किया जाए। कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह से विवाद की स्थिति बनती है तो शांतिपूर्ण ढंग से उसका हल निकाला जाए, ऐसा नहीं किया तो अनुमति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।’

पूरी लिस्ट ट्वीट में देखें-

Sub-Divisional Officer of Malhargarh put 19 conditions before Congress President Rahul Gandhi for holding a rally in Mandsaur on June 6. Conditions include prohibition on the usage of DJ sound system & words that might hurt religious sentiments, among others. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/5qRQd1OfgI

— ANI (@ANI) May 23, 2018