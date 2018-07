मॉडल को बंधक बनाकर उससे हमला करने वाले सिरफिरे शख्स को भोपाल में महिलाओं ने चप्पलों से पीटा। घटना के वक्त आरोपी 26 साल का राहुल सिंह पुलिस के कब्जे में था। इस दौरान महिलाएं उसे चप्पलों से पीट रही हैं। इस बीच भोपाल की एक स्थानीय अदालत ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ताल्लुक रखने आरोपी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने पांचवी मंजिल स्थित फ्लैट में घुसकर कथित तौर पर कल कट्टे के दम पर 12 घंटे से अधिक बंधक बनाने वाले रोहित सिंह को शनिवार को स्थानीय अदालत पेश किया गया जहां उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

अदालत में पेश करने से पहले पुलिस ने शनिवार (15 जुलाई) दोपहर को मिसरोद के उस इलाके में उसका जुलूस भी निकाला, जहां उसने लड़की को बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान बंधक बनाये जाने की घटना से नाराज महिलाओं ने रोहित की चप्पलों से पिटाई भी की। पुलिस के कब्जे में मौजूद रोहित पर भीड़ का गुस्सा टूट पड़ा, इनमें ज्यादातर महिलाएं थी। कई ने उस पर थप्पड़ चलाए। रोहित की हरकत से नाराज कुछ लोग उसे फांसी देने की मांग कर रहे थे।

