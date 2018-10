साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले मध्य प्रदेश की भाजपा के नेतृत्व वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार का तनाव बढ़ सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगह—जगह पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर आगामी चुनाव में मतदाताओं को किसी राजनीतिक दल की बजाय नोटा पर वोट देने की बात कह रहे हैं।

एएनआई के मुताबिक पोस्टर में लिखा है,” मैं सामान्य वर्ग से आता हूं। कृपया कोई भी राजनीतिक दल वोट मांगकर शर्मिंदा न करे। वोट फॉर नोटा।” ये पोस्टर भोपाल में लोगों के घरों के बाहर लगाए गए हैं। क्योंकि राज्य में विधानसभा के चुनाव 28 नवंबर को होने वाले हैं।

Madhya Pradesh: Posters reading “I belong to general category. Political parties be kind enough to not embarrass me by asking me to vote for you. Vote for NOTA” seen outside houses in Bhopal as assembly elections in the state are scheduled to be held on 28th November. pic.twitter.com/DNzBuacrs3

— ANI (@ANI) October 14, 2018