भारत बंद: तमंचा लेकर सड़क पर उतरा युवक, खुलेआम की फायरिंग, देखिए VIDEO

भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल के अलावा कई स्थानों से हिंसा की सूचना है। हालात बिगड़ने के कारण कई स्थानों पर कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान एमपी के ग्वालियर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर बंद में शामिल एक युवक तमंचा लेकर सड़क पर आ गया और तड़ातड़ गोलियां बरसाने लगा। इस युवक ने कई गोलियां चलाई। इस युवक की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। युवक एक दुकान के पास खड़ा दिख रहा है और गोलियां चला रहा है। इस वक्त यहां जबरदस्त हंगामा हो रहा था। थोड़ी देर बाद युवक आगे बढ़ गया। मध्य प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर मकरंद देउस्कर ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में ग्वालियर और भिंड में 4 लोग मारे गये हैं, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

बता दें कि एससी, एसटी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में विभिन्न संगठनों ने सोमवार (2 अप्रैल) को एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका मध्य प्रदेश में भी व्यापक असर नजर आ रहा है। ग्वालियर, भिंड आदि स्थानों में आंदोलन हिंसक हो गया। यहां पर दो समूह आमने-सामने आ गए और पथराव के बीच वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।

ग्वालियर में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। यहां पर शाम तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, हिंसा के बाद ग्वालियर के तीन थाना क्षेत्रों थाटीपुर, गोला का मंदिर और मुरार में कर्फ्यू लगाया दिया गया है। इसी तरह, भिंड से भी आंदोलन के हिंसक होने की सूचना मिली है। वहीं, दूसरी ओर राज्य की राजधानी भोपाल और इंदौर सहित अन्य स्थानों पर भी आंदोलन के हिंसक होने की सूचना आ रही हैं। इसके अलावा ट्रेनों को जगह-जगह रोका जा रहा है।

