मध्य प्रदेश के गुना में एक विमान हादसे का शिकार हो गया और गेहूं के खेत में गिर गया। यह एक ट्रेनी विमान था जो कि बिसनखेड़ी गांव में अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। विमान में तीन क्रू मेंबर सवार थे जो घायल हो गए और उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि तकनीकी ख़राबी की वजह से विमान क्रैश हो गया।

हादसे के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। बताया गया कि विमान को कैप्टन अश्विनी शर्मा ऑपरेट कर रहे थे और दो ट्रेनी प्रशिक्षण ले रहे थे। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने के बाद विमान में तकनीकी दिक्त आ गई और यह खेतों को बीच जा गिरा। इससे किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ी और पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा।

हादसे के बाद आग नहीं लगी। हालांकि दमकल की गाड़ियां तैनात थीं। अगर आग लग जाती तो हादसा बड़ा भी हो सकता था और आसपास के खेतों में आग फैल सकती थी।

Full bloom wheat cultivation in Bishankhedi village of Bhopal saves lives of 3 strong crew on board a private training aircraft, which crash landed there a short while after taking off for Guna district from Bhopal Airport. All 3 hospitalised. @NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/NMYKLwuzkZ

— Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) March 27, 2021