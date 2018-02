स्कूल के बाहर कर रहे थे बातचीत, अचानक निकाली तलवार और काट दिया लड़की का गला

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में गुरुवार (22 फरवरी) को स्कूल के बाहर एक छात्रा की दिन दहाड़े तलवार से हत्या कर दी गई। ये घटना अनूपपुर जिले के कोतमा नगर की है। मृतका छात्रा का नाम पूजा है और वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 11वीं क्लास की छात्रा थी। छात्रा प्रैक्टिकल की परीक्षा देने के लिए स्कूल आ रही थी। जैसै ही वह स्कूल के बाहर पहुंची वहां मौजूद एक अज्ञात शख्स लड़की से कुछ बात करने लगा। अभी कुछ ही सेकेंड गुजरे थे कि मानों इस शख्स पर वहशीपन सवार हो गया। इस शख्स ने अचानक ही तलावर निकाल ली, उसके बाद पूरी ताकत से लड़की पर एक के बाद एक वार करने लगा। इस वहशी युवक ने लड़की के कंधे, गाल और गर्दन पर हमले किये। अचानक हुए हमले से लड़की को संभलने का भी मौका नहीं मिला। वह वहीं गिर गई। आरोपी शख्स वहीं तलवार फेंककर फरार हो गया। घटना के बाद स्कूल आ रही दूसरी छात्राएं भी दहशत में आ गईं और चीख पुकार मचाने लगीं।

Class 11th student hacked to death with a sword outside her school in broad daylight in Anuppur’s Kotma yesterday, two arrested. SDOP Vijay Singh says, ‘family registered complaint against two men who were earlier also accused of stalking the victim in 2014’ #MadhyaPradesh pic.twitter.com/2L1LJri2lP

— ANI (@ANI) February 23, 2018