Madhya Pradesh: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हाथों से पहनाई शिवराज के मंत्री को चप्पल, खराब सड़क को लेकर 66 दिन से घूम रहे थे नंगे पैर

Madhya Pradesh: सड़क निर्माण कार्य के पूरा हो जाने के संकल्प के साथ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 66 दिन से बिना जूते-चप्पल के नंगे पैर घूम रहे थे।

Madhya Pradesh: शिवराज के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। (फोटो सोर्स: वीडियोग्रैब/सोशल मीडिया)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram