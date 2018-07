मध्य प्रदेश: ट्रक ड्राइवरों के पूरे कपड़े उतरवाकर पीटा, VIDEO में कैद हुई बर्बरता

मानवता के खिलाफ अपराधों का ग्राफ थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रक डाइवरों को निर्वस्त्र कर पीटे जाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक ट्राइवरों के साथ यह बर्बरता उन पर चोरी के शक के आधार पर की गई। ट्रक मालिकों को शक हुआ था कि ड्राइवरों ने डीजल चुराया है। ट्रक ड्राइवरों के साथ अंजाम दी गई इस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। पुलिस ने इस बारे में मीडिया से कहा कि उन्हें जब घटना की शिकायत मिलेगी तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस संभावना को भी मान कर चल रही है कि वीडियो और आरोपी ट्रक मालिकों की शिकायत कुछ थानों में पहुंच गई होगी। अंग्रेजी समाचार चैनल टाइम्स नाउ के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में एक शख्स बुरी तरह से पीटा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, शख्स के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। कहा जा रहा है कि पीटा जाने वाला शख्स पीड़ित ड्राइवर है। एक शख्स उस पर हमला करता हुआ दिखाई देता है। हमला करने वाले शख्स का चेहरा वीडियो में दिखाई दे रहा है। पीटने वाले शख्स के हाथ में एक हॉकी दिखाई देती है, जिससे वह ड्राइवर को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है।

वीडियो में दिखाई दे रहा कथित ट्रक मालिक लात-घूंसे भी बरसाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि यह मामला स्पष्ट तौर पर किस जगह का है और न ही अभी आरोपियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस के द्वारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई किए जाने की बात पर सोशल मीडिया पर उसकी किरकिरी हो रही है। यूजर पूछ रहे हैं कि जब वीडियो में सारा कुछ साफ दिखाई दे रहा है तो क्या यह काफी नहीं है एक्शन लेने के लिए?

Jabalpur: Brutality caught on camera, truck drivers were forced to strip and were thrashed by vehicle owners on mere suspicion of stealing diesel pic.twitter.com/8FjBaGLqh5

— TIMES NOW (@TimesNow) July 13, 2018