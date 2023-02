Madhya Pradesh: सीधी सड़क हादसे में सीएम शिवराज ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये- सरकारी नौकरी देगी सरकार

हादसे की सूचना मिलते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान घायलों से मिलने रीवा मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे।

मध्य प्रदेश के सीधी में सड़क हादसा (Source- ANI)

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गयी। यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार (24 फरवरी) रात करीब 9 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार सड़क के किनारे खड़ी 3 बसों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। बसें गृह मंत्री अमित शाह की रैली से लौट रहे लोगों को ले जा रही थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी देगी शिवराज सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर शोक जताते हुए प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सीधी जिले में सड़क दुर्घटना में मरने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर जताया शोक सीधी DM ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा, “हादसा टायर फटने से हुआ। घायलों का इलाज जारी है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।” जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना में 8 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायलों को सीधी के जिला अस्पताल, चुरहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रीवा के संजय गांधी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। रीवा के एसपी मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि कुल 50 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 15-20 लोगों की हालत नाजुक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दर्दनाक घटना पर शोक जताया है।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram