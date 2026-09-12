सागर में हुई ज़हरीली शराब से हुई मौतों की पुलिस जांच अब गांव के उन बेचने वालों से हटकर उन लोगों तक पहुंच गई है, जो कथित तौर पर पीने वालों को सस्ती शराब देते थे। पुलिस का मानना है कि ये लोग इसे बनाने के पीछे थे। इनमें करणी सेना का एक नेता, एक लाइसेंस वाला शराब कॉन्ट्रैक्टर और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का एक हिस्ट्री-शीटर शामिल है। पुलिस के नए आंकड़ों के मुताबिक पुलिस ने अब तक 30 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से 17 को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस का कहना है कि इस कथित ऑपरेशन में स्पिरिट और दूसरा सामान इकट्ठा करना, खेतों में नकली शराब बनाना, उसे एक जाने-पहचाने ब्रांड के तौर पर पैक करना और फिर बेचने वालों के एक नेटवर्क के जरिए गांवों में पहुंचाना शामिल था। पुलिस का कहना है कि कथित सप्लायरों में से एक ने खुद शराब पी ली और उसकी मौत हो गई।

करणी सेना का नेता है आरोपी

इस ऑपरेशन के सेंटर में तातारवाड़ा का रहने वाला चंद्रभान सिंह राजपूत उर्फ चंदू था, जिसे पुलिस ने मुख्य आरोपी और करणी सेना का एक डिविजनल प्रेसिडेंट बताया है। सागर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के मुताबिक चंद्रभान कथित तौर पर बरेठी में शराब की दुकान चलाने वाले लाइसेंस वाले शराब कॉन्ट्रैक्टर मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर और चंद्रभान के रिश्तेदार शिवंजय राजपूत के साथ काम करता था।

अनुराग सुजानिया ने कहा, “आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि करणी सेना के डिविजनल प्रेसिडेंट चंद्रभान सिंह, उनके साथी मनीष लोधी और शिवंजय नाम के एक दूर के रिश्तेदार ने मिलकर मक्के के खेत में लाई गई स्पिरिट का इस्तेमाल करके शराब बनाई थी।”

‘गैर-कानूनी शराब’ का पता लगा रही पुलिस

पुलिस का अब आरोप है कि असल में शराब कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार से पहले तातारवाड़ा के खेतों में बनाई गई थी। जांच करने वालों ने कथित तौर पर शराब बनाने और उसकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली खाली बोतलें, लेबल और दूसरा सामान बरामद किया है।

पुलिस का कहना है कि सागर गोल्ड लेबल वाली शराब की करीब 50 पेटियां तैयार की गईं और बाद में पास के एक गांव में ले जाई गईं। जांच के बाद पुलिस को 45 साल के कथित हिस्ट्रीशीटर और तस्कर रवि लखेरा का पता चला, जिसकी इस मामले में तलाश थी। उसे शुक्रवार को पुलिस टीम के साथ थोड़ी देर की फायरिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के मुताबिक बरायथा पुलिस को सूचना मिली कि लखेरा बांदा-बरायथा रोड पर हनुमान टोंग मंदिर के पास छिपा हुआ है। टीमों ने जंगल वाले इलाके को घेर लिया। जब पुलिस ने उसका सामना किया, तो रवि लखेरा ने कथित तौर पर पुलिस पर कम से कम तीन बार गोली चलाई। अनुराग सुजानिया के मुताबिक, पुलिस ने भी जवाबी गोली चलाई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक देसी 12-बोर की पिस्तौल, कारतूस, इस्तेमाल किए हुए खोखे और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि उसके दो कथित साथी अंधेरे में भाग गए।

स्पिरिट से बनती थी अवैध शराब

पुलिस ने कहा कि मनीष लोधी, जिसने कथित तौर पर शराब बनाने के लिए जरूरी सामान खरीदा था, उसने रवि लखेरा के साथ मिलकर स्पिरिट मंगाई और गैर-कानूनी शराब बनाई। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, “जब स्पिरिट के सोर्स के बारे में पूछताछ की गई, तो पता चला कि मनीष लोधी (जिसने सामान खरीदा था) रवि लखेरा नाम के एक साथी के साथ मिलकर शराब मंगाई और बनाई, जो एक जाना-माना हिस्ट्री-शीटर और तस्कर है।”

पुलिस ने कहा कि रवि लखेरा, जो मूल रूप से महोबा का रहने वाला है और ललितपुर में रहता है, उसके खिलाफ करीब 25 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। उसे पहले भी ललितपुर में गैर-कानूनी शराब के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वह शराब बनाने और उसके लिए जरूरी सामान खरीदने के बारे में जानता था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि ललितपुर में अवैध शराब के धंधे में लखेरा का कथित तौर पर शामिल होना सागर मामले से जुड़ा है या नहीं। इस पहलू की जांच अभी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अलग से पहले के दावों को गलत बताया है कि सागर की शराब ललितपुर से मंगाई गई थी और मध्य प्रदेश पुलिस से ऐसे किसी लिंक का सबूत देने को कहा है।

पुलिस का कहना है कि पहली मौतों की खबर मिलने के बाद यह कथित नेटवर्क अचानक गायब नहीं हो गया। अधिकारी ने कहा, “मौतें होने के बाद रैकेट के लोगों ने बची हुई नकली शराब को नष्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने समय पर छापेमारी करके नकली शराब का एक बड़ा हिस्सा ज़ब्त कर लिया।”

शनिवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले में कथित तौर पर अवैध शराब पीने के बाद 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस जांच में तब से पड़ोसी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से जुड़ी एक संदिग्ध इंटरस्टेट सप्लाई चेन का पता चला है, जिसमें 30 में से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पीड़ितों के परिवारों की शिकायतों पर तीन FIR दर्ज की गई हैं।

नकली शराब से 15 की मौत

पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश के सागर जिले में संदिग्ध नकली शराब की त्रासदी में 15 लोगों की जान चली गई है और नौराज, पाटन, घूघरा खुर्द और बामुरा जैसे गांवों में शराब पीने के बाद कई अन्य लोग बीमार पड़ गए हैं। ये मौतें 5 सितंबर के बाद से रिपोर्ट की गईं, जिसके बाद पुलिस ने बांदा और विनायक पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए और बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने 30 आरोपियों की पहचान की है और 17 को गिरफ्तार किया है, जबकि जांच करने वाले संदिग्ध ज़हरीली शराब के सोर्स और बनाने और गांव के लेवल पर बेचने वालों के ज़रिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जांच कर रहे हैं।

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मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई त्रासदी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मामले की जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर मिलावटी देशी शराब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिले ललितपुर में सक्रिय एक गिरोह के जरिए मध्य प्रदेश पहुंचाई गई थी। पढ़ें पूरी खबर