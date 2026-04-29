मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के रिश्तेदारों को उसके ले जाने से पहले एम्बुलेंस साफ़ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस वीडियो से लोगों में गुस्सा है। हॉस्पिटल अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने घटना का संज्ञान लिया है, लेकिन दावा किया कि कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

गंभीर रूप से घायल था पीड़ित

यह घटना 32 साल के राहुल बर्मन से जुड़ी है, जो करेला गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें कटनी के ज़िला हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया। रेफर की व्यवस्था करने के दौरान, एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर एक महिला रिश्तेदार 108 एम्बुलेंस धो रही थी। जबकि एक स्टाफ़ सदस्य वहीं खड़ा था। इसकी वजह से हॉस्पिटल परिसर में दुर्व्यवहार के आरोप लगे।

हमें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली- सिविल सर्जन

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा ने कहा, “हमें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन हमने घटना का संज्ञान लिया है। हम एम्बुलेंस ड्राइवर से जवाब मांग रहे हैं। दूसरे स्टाफ़ को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसा दोबारा न करें।”

अधिकारियों ने कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर और इंचार्ज को नोटिस जारी करके एक हफ़्ते में जवाब मांगा गया है, और आगे की कार्रवाई उनके दिए गए जवाबों पर निर्भर करेगी। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस चलाने वाली प्राइवेट एजेंसी ने इस घटना में कथित तौर पर शामिल दो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। अधिकारियों ने घटनाओं का क्रम पता लगाने और यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की है कि क्या पीड़ित के परिवार को मरीज़ को ले जाने के लिए पैसे देने या एम्बुलेंस साफ करने के लिए मजबूर किया गया था।

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