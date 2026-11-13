मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से इस सप्ताह की शुरुआत में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 35 साल के राजेंद्र बरौतिया अपने परिवार के साथ घर के आंगन में अलाव के पास बैठे थे, तभी गांव का एक आदमी आया और उन्हें एक रसगुल्ला दिया।

राजेंद्र बरौतिया ने जैसे ही रसगुल्ले के खाने के लिए मुंह में रखा, वैसे ही रसगुल्ला उनकी मुंह में फट गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ घंटे बाद उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जंगली सूअरों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक देसी विस्फोटक उपकरण को कथित तौर पर रसगुल्ले के अंदर छिपा रखा था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी के एक साथी ग्रामीण को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसी ने विस्फोटक को मिठाई के रूप में छिपाकर मुख्य आरोपी को सौंपा था।

यह घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे डिंडोरी थाने के तहत पड़ने वाले पड़रिया छांटा गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र डिनर के बाद अपने परिवार के साथ बैठा था, तभी आरोपी, जिसकी पहचान रामभगत बरौतिया के तौर पर हुई, वहां आया और उसके साथ बैठ गया।

डिंडोरी थाने के इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद नागपुरे के अनुसार, दोनों लोग साथ बैठकर बात कर रहे थे, तभी आरोपी ने कथित तौर पर राजेंद्र को विस्फोटक देते हुए कहा कि यह रसगुल्ला है।

नागपुरे ने बताया कि राजेंद्र और उसका परिवार आंगन में बैठकर आग ताप रहे थे। उसी समय, उसी पड़ोस में रहने वाला रामभगत उसके घर आया। दोनों आग के पास एक साथ बैठ गए। बातचीत के दौरान, रामभगत ने राजेंद्र को खाने के लिए कुछ दिया और कहा कि यह रसगुल्ला है। जैसे ही राजेंद्र ने खाने के लिए मुंह में रखा, वह ब्लास्ट हो गया। वह सुअर मारने वाला बम था।

धमाके में राजेंद्र के मुंह और जबड़े में गंभीर चोटें आईं। उसके परिवार वाले उसे तुरंत ऑटो-रिक्शा से डिंडोरी जिला अस्पताल ले गए। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 105, जो गैर-इरादतन हत्या से जुड़ा है, और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी को क्रूड एक्सप्लोसिव डिवाइस कैसे मिला और किन हालात में यह उसके पास आया।

पिग-किलर बम, जिन्हें पिग बम भी कहा जाता है, कच्चे एक्सप्लोसिव डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल कुछ लोग जंगली सूअरों को मारने के लिए करते हैं। ऐसे डिवाइस के संपर्क में आने पर या दबाव से फटने पर गंभीर चोट लग सकती है या मौत हो सकती है। अब पुलिस जांच आरोपी के कथित मकसद, एक्सप्लोसिव के सोर्स और क्या इसे खरीदने या सप्लाई करने में कोई और शामिल था। इस प्रमुख बिंदुओं की जांच कर रही है।

न्यूड तस्वीर के बदले देश से गद्दारी! वायुसेना अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप

इंडियन एयरफोर्स के एक विंग कमांडर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को अपने देश के सीक्रेट वॉर प्लान और अहम दस्तावेज शेयर करने का गंभीर आरोप लगा है। पांच महीने पहले इस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था और अब दिल्ली की एक अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर।