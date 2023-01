MP: प्रेमिका की मां से नाराज प्रेमी ने अपनाया शोले फिल्म का तरीका, वीरो बन समझाने लगा महिला SDM को प्यार का मतलब

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रेम में पड़े एक आशिक की अजीबो-गरीब हरकत सामने आई है।

MP: आशिक को समझातीं खिचलीपुर एसडीएम पल्लवी वैद्य। (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया।)

