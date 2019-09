Madhya Pradesh Rains Weather News: मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है। राजधानी भोपाल समेत 25 जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। जिसके चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं। ऐसे में इंदौर के गौतमपुरा में गुरुवार को दो युवक नाले में बह गए। हालांकि गनीमत रही कि उन्हें बचाने के लिए मौके पर सैकड़ों स्थानीय लोग पहुंच गए। पानी की धार के बीच ह्यूमन चेन (एक दूसरे का हाथ पकड़कर) बनाकर लोग युवकों को बचाने के लिए दीवार की तरह खड़े हो गए। हालांकि एक युवक को तो बचा लिया गया लेकिन दूसरे का पता अभी भी नहीं चल सका है। इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

#WATCH Locals in Indore’s Gautampura form human chain to rescue two people who were washed away in an overflowing stream. One person was rescued, search for the other is underway. (12.9.19) #MadhyaPradesh pic.twitter.com/FXaHDz9p1z

— ANI (@ANI) September 13, 2019