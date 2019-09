गुजरात: भरूच जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नर्मदा नदी का जल स्तर भारी बारिश के कारण बढ़ गया है।

Gujarat: Several parts of Bharuch district are facing a flood-like situation as the water-level of river Narmada has risen due to heavy rainfall. (11.09.2019) pic.twitter.com/z0Z2kqpc8m