Madhya Pradesh: कमलनाथ ने खुद को बताया हनुमान भक्त, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले- वोट लिए भगवान याद आ गए, बगुला भगत हैं

Kamalnath Cut Cake Tample Shaped: एक वीडियो सामने आया था जिसमें कमलनाथ मंदिर के आकार का केक काट रहे हैं। केक पर एक भगवा झंडा और हनुमान की फोटो नजर आ रही है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Photo Credit- फाइल फोटो/ द इंडियन एक्सप्रेस)

