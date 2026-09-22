मध्य प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले पुलिसवालों के लिए नियमों को और सख्त बना दिए हैं। नए नियम के तहत अब अधिकारियों और कर्मचारियों को ChatGPT और Gemini जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स पर सरकारी गोपनीय दस्तावेज अपलोड करने से साफ तौर पर मना किया गया है। डीजीपी ने यह निर्देश खास तौर पर पुलिसकर्मियों द्वारा AI टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल को ध्यान में रखकर दिए हैं।

साथ ही रील्स बनाने, मॉनेटाइजेशन, राजनीतिक प्रतीकों के इस्तेमाल और संवेदनशील पुलिस ऑपरेशन्स की जानकारी उजागर करने पर भी रोक लगा दी है।

सोमवार को डीजीपी (डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) कैलाश मकवाना की ओर से जारी 24 बिंदु वाली “M.P पुलिस सोशल मीडिया गाइडलाइन-2026″ में Facebook, WhatsApp, X, Instagram, YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से जुड़े नियम बताए गए हैं।

AI टूल्स पर अपलोड नहीं करें सरकारी दस्तावेज

गाइडलाइन में कहा गया, “सरकारी दस्तावेजों को स्कैन, उनका स्क्रीनशॉट या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से शेयर नहीं किया जाना चाहिए, अगर उनमें ऐसी जानकारी हो जिसे सरकारी नियमों के तहत गोपनीय रखना जरूरी हो या जो सुरक्षा के नजरिए से संवेदनशील हो। इसके अलावा, ऐसे दस्तावेजों/जानकारी को ChatGPT, Gemini वगैरह जैसे AI टूल्स पर अपलोड नहीं किया जाना चाहिए।”

‘संवेदनशील ऑपरेशन के दौरान लोकेशन बंद रखें’

डीजीपी की ओर से लगाई गई पाबंदी महज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने तक ही सीमित नहीं रही। आगे पुलिसवालों से यह भी कहा गया है कि वे संवेदनशील असाइनमेंट या अपनी लोकेशन के बारे में ऑनलाइन जानकारी न दें और संवेदनशील जगहों पर काम करते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोकेशन और जियो-टैगिंग के ऑप्शन को बंद करके रखें।

इसके अलावा, सोशल मीडिया कंटेंट के लिए पुलिस की वर्दी और आधिकारिक पहचान के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। पुलिसकर्मियों को निर्देश में कहा गया कि वे ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के बाद वर्दी में या किसी अन्य अशोभनीय पोशाक में रील्स, फोटोज, वीडियो या ऑडियो क्लिप अपलोड कतई न करें।

सोशल मीडिया से हटाएं आपत्तिजनक कंटेंट

आदेश में कहा कि ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट जो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसे सोशल मीडिया से फौरन हटाया जाए और भविष्य में इन निर्देशों का सख्ती से पालन करे।

नियमों के मुताबिक, हथियारों की ट्रेनिंग, ड्रिल, फायरिंग प्रैक्टिस, रेड और दूसरे संवेदनशील ऑपरेशन की तस्वीरें या वीडियो पोस्ट या लाइव-स्ट्रीम नहीं किए जा सकते।

साथ ही पुलिस कर्मचारियों के पर्सनल पब्लिसिटी या कमाई के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। सरकार की मंजूरी के बिना, कर्मचारी पेड प्रमोशन या मॉनेटाइज़ेशन के लिए अपने नाम, अपने आश्रितों या रिश्तेदारों के नाम या नकली नामों से प्रोफाइल भी नहीं बना सकते।

नहीं कर सकते प्रमोशन

सरकारी या पर्सनल सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किसी पर्सनल बिजनेस, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करने पर भी मनाही लगा दी गई है।

आदेश में यह भी कहा गया कि ऐसा व्यवहार करने पर MP सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के नियम 16 ​​का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कर्मचारियों या उनके आश्रितों/रिश्तेदारों को सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई कमाई हुई है, तो उन्हें गाइडलाइंस जारी होने के 30 दिनों के अंदर विभाग को पूरी जानकारी दें।

गाइडलाइंस में विभागीय उपलब्धियों और पर्सनल पब्लिसिटी के बीच भी फर्क बताते हुए कहा गया, “विभाग की उपलब्धियों को पुलिस बल की उपलब्धियों के तौर पर पेश किया जाना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी की पर्सनल कोशिशों या उपलब्धियों के तौर पर।”

सोशल मीडिया पर न करें टिप्पणी

पुलिस कर्मचारियों को सरकारी या पर्सनल सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी फैसलों और नीतियों, विभाग के कामकाज या सीनियर अधिकारियों या साथियों के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी करने से भी रोका गया है जो उनके पद की गरिमा के खिलाफ हों।

एक और नियम प्रोफाइल पिक्चर या डिस्प्ले पिक्चर को लेकर भी जारी किया गया है, प्रोफाइल में “किसी भी तरह के सांकेतिक विरोध” से जुड़े सिंबल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। पुलिस कर्मी प्रोफाइल पिक्चर या DP में संगठनों या राजनीतिक पार्टियों के लोगो या सिंबल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा, पुलिसकर्मी बिना इजाजत सरकारी सोशल-मीडिया अकाउंट से ऑनलाइन वोटिंग या पोल में हिस्सा भी नहीं ले सकते।

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