Madhya Pradesh: रीवा में मंदिर के गुंबद से टकराया प्लेन, पायलट की मौत, एक की हालत गंभीर

Rewa Plane Crash: मध्य प्रदेश के रीवा में एक ट्रेनी प्लेन दुर्घटना का शिकार हुआ है। क्रैश विमान के मंदिर के गुंबद से टकराने से हुआ।

Rewa: मंदिर के गुंबद से टकराया प्लेन (Source- twitter/ @ProjsRewa)

