मनमोहन सिंह लोधी राष्ट्रीय स्तर के पैरा-एथलीट हैं। मनमोहन कई मेडल जीत चुके हैं लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मनमोहन सिंह भोपाल की सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करते हैं। मनमोहन ने रविवार (2 सितंबर) को एएनआई से कहा, ”मैं मुख्यमंत्री से चार दफा मिल चुका हूं, उन्होंने वादे किए लेकिन उनमें कोई भी पूरा नहीं किया। मैं आर्थिक तौर पर कमजोर हूं। मुझे खेलने लिए और मेरे परिवार को चलाने के लिए भी धन का आवश्यकता है। अगर मुख्यमंत्री मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपनी रोजी रोटी सड़कों पर भीख मांगकर कमाऊंगा।” मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के रहने वाले पैरा-स्प्रिंटर मनमोहन का कहना है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुके हैं और सड़कों पर भीख मांगना तब से शुरू किया जब से सरकार ने अन्य वादों के साथ उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया।

I have met Chief Minister four times, he made promises but didn’t fulfil any of them. I am financially weak. I need money to play & also to run my family. If CM doesn’t help me, I will earn my livelihood by begging on the streets: Para-athlete Manmohan Singh Lodhi pic.twitter.com/zVflxTOJy5

